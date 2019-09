La capolista del campionato di serie C abruzzese arriva in riva all’Adriatico per sfidare il Vasto Rugby. La Polisportiva Paganica sarà di scena al campo del circolo tennis di San Salvo Marina domenica 24 marzo alle 15,30 per il recupero dell’undicesima giornata del torneo, rinviata a gennaio causa neve.

L’ostacolo più alto quindi per gli Arciglioni biancorossi, reduci dallo stupendo pareggio casalingo 22-22 contro l’Amatori Teramo una settimana fa. I vastesi avranno anche in questa occasione il supporto di diversi componenti della under 20, visto che il XV juniores è a riposo prima della giornata conclusiva del campionato, il prossimo 7 aprile.

Di certo il Paganica, vero schiacciasassi del campionato, arriverà a San Salvo Marina con l’intento di fare bottino pieno, nonostante abbia già in tasca il primo posto in serie C che varrà al team aquilano il pass per gli spareggi interregionali in vista di un posto in serie B.