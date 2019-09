L'edizione 2013 del Festival della Scienza è arrivata alle sue battute finali. Anche la giornata di sabato 23 marzo sarà caratterizzata da tanti appuntamenti multidisciplinari con il filo conduttore della tecnologia. Ieri gli studenti del Liceo hanno ricevuto la visita del comandante Caporizzi, responsabile del compartimento di Venezia di Marifari. A lui il compito di illustrare come la tecnologia sta diventando sempre più importante nelle segnalazioni marittime. Tanti apprezzati laboratori, sia all'interno del Liceo che negli spazi esterni, come quello dedicato al polistirolo curato da Simona Gentile presso la sala Mattioli, oppure la "Technological art" di Luca Pontassuglia e Luisa Colombo. Spazio anche alla musica con l'esibizione dei bravi studenti della scuola media Salvo d'Acquisto di San Salvo. Il calendario è ricco di tanti appuntamenti anche per questa giornata, con alcuni ex allievi del Liceo, oggi ricercatori e scienziati, che porteranno la loro testimonianza ai colleghi più giovani.