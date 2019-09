Il turno di pausa per lo svolgimento delle Final Eight di Coppa Italia è stato accolto con favore in casa BCC Vasto Basket. Due settimane di intensi allenamento per farsi trovare pronti all'appuntamento col Monopoli. Coach Di Salvatore sarà chiamato a fare delle scelte, visto che domani rientrerà Massimo Di Lembo dopo i tre turni di squalifica e gli altri cestisti hanno recuperato pienamente dopo qualche acciacco. La disfatta di Salerno non è stata però dimenticata, anche se il tecnico dei vastesi ha lavorato anche sulla mente dei suoi, cercando di trovare tutti pronti al rientro sul parquet. Il campionato entra nelle sue fasi cruciali. E se il Molfetta, a 5 giornate dal termine, ha saldamente in mano il primo posto, la BCC Vasto Basket dovrò difendere con le unghie e con i denti la seconda posizione dal rientro di San Michele Maddaloni (da affrontare in trasferta) e Magic Team Benevento.

Il secondo posto, che rappresentebbe già un risultato straordinario per una neopromossa, permetterebbe a Ierbs e compagni di approcciare i playoff con vantaggio del fattore campo. Una cosa non da poco, visto il valore delle squadre che finiranno tra le prime 8. Senza dimenticare che, se in trasferta è arrivato qualche stop di troppo, al PalaBCC i biancorossi non perdono da un anno e 4 mesi.

Il Monopoli cercherà di rendere la vita difficile alla BCC Vasto Basket. I pugliesi sono alla ricerca di punti preziosi per evitare i playout e, perchè no, tentare l'assalto al 9 posto che garantisce la partecipazione ai playoff. Palla a 2 alle 18 di domenica. Dalla società biancorossa l'auspicio è quello di poter vedere lo stesso pubblico (se non più numeroso) che c'era contro Molfetta.