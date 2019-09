Domenica 24 marzo alle ore 17,30 grande concerto di chiusura della Stagione concertistica ufficiale del Teatro Rossetti con il grande Concerto per pianoforte e orchestra n.5 in Mi bem. Magg. Op. 73 "Imperatore" di L.v. Beethoven e la Serenata n. in Re Magg. Op. 11 di J.Brahms.

Ad interpretare il grande capolavoro Beethoveniano ci sarà Andrea Lucchesini, uno dei più grandi pianisti italiani, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese guidata dal M° Massimiliano Stefanelli.

Lucchesini formatosi sotto la guida di Maria Tipo, si impone all'attenzione internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo come solista, dedicandosi anche alla musica da camera, realizzando in particolare una stretta collaborazione (anche discografica) col violoncellista Mario Brunello ed esplorando in varie formazioni il repertorio cameristico.

Si esibisce con le orchestre più prestigiose, collaborando con direttori quali Claudio Abbado, Semyon Bychkov, Roberto Abbado, Riccardo Chailly, Dennis Russell Davies, Charles Dutoit, Daniele Gatti, Gabriele Ferro, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Vladimir Jurowski, Gianandrea Noseda e Giuseppe Sinopoli.

Si chiude così una stagione esaltante che ha visto alternarsi sul palco dello storico Teatro Rossetti tantissimi artisti di fama mondiale che hanno regalato ad un pubblico sempre numeroso tantissime emozioni. Il direttore artistico M° Raffaele Bellafronte traccia un bilancio estremamente positivo di questa lunga avventura sottolineando come la “grande musica” appoggiata con convinzione dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Carichieti, abbia trovato il suo posto d’onore e un grande consolidamento nell’attività generale del Teatro Rossetti e nella città.

La programmazione proseguirà con la prima edizione della rassegna “I Concerti Primavera” a partire da sabato 13 aprile fino al 15 giugno e sarà rivolta ai giovani talenti espressione del nostro territorio.

Per il concerto di domenica il botteghino del Teatro aprirà alle ore 16:30 – ingresso € 10,00

www.teatrorossetti.it