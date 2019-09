E' tempo di primavera e sono in tanti ad aver tirato fuori le biciclette, ma sono tanti anche quelli che la bici non la lasciano mai, neanche in inverno. L'associazione Vasto Pedala continua nel suo percorso di sensibilizzazione per una mobilità sostenibile in città. Domenica 24 marzo sarà l'occasione per vivere la 3ª "Domenica in bicicletta". Gli organizzatori spiegano il programma: "Ci ritroveremo domenica 24 marzo 2013 alle ore 10, nel belvedere di fronte la chiesa di San Michele e, con una rilassata pedalata, raggiungeremo il centro storico di città dove ci saranno dei focus storico/artistici sulle chiese di Santa Maria e San Giuseppe.

Da lì, lasceremo il centro e, attraverso la paroramica Via Santa Lucia, arriveremo alla chiesa di San Nicola della Meta. Per chi vorrà, scenderemo nella spiaggia di San Nicola per un pic-nic con pranzo al sacco. Invitate i vostri amici, sarà una bellissima giornata in allegria e spensieratezza per dare il benvenuto alla primavera!"

Al gruppo si uniranno anche gli studenti del Liceo Scientifico Mattioli, che in occasione del Festival della Scienza hanno presentato un interessante progetto di mobilità sostenibile, dopo aver compiuto un'attenta fase di ricerca di studio e progettazione negli scorsi mesi.