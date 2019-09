Il prezioso lavoro di recupero dei filmati d'epoca ritrovati in qualche scatolone polveroso da parte di Aldo e Luca Perrozzi con la collaborazione di Francescopaolo D'Adamo, ha permesso di rivivere un evento che in più occasioni, a cavallo tra gli anni 60 e 70, ha colorato la spiaggia di Vasto Marina nel bel mezzo della stagione estiva. Un'organizzazione spontanea, come si può vedere dai diversi filmati, ma curata nei minimi dettagli. Che ci fosse da allestire l'ambientazione di un asilo, una sfilata di miss o una processione con tanto di San Nicola, questi giovanotti si divertivano non poco. Poi, il passaggio lungo l'arenile era accolto con stupore e divertimento dai tanti bagnanti che affollavano la spiaggia.

