Si rinnoverà domenica 24 marzo l'appuntamento dei vastesi con la Via Crucis e Passione Vivente nel centro storico della città. Appuntamento alle ore 19, presso il portale di San Pietro, dove si svolgerà la prima scena. Poi il corteo si snoderà lungo le strade del centro, fino a giungere a piazza Rossetti, dove avrà luogo l'intensa rievocazione della crocifissione di Gesù. La regia della Via Crucis è affidata all'associazione Principe De Curtis, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Sabato Santo, l'Unitalsi Vasto e con il supporto logistico del Comune.

A guidare le riflessioni sarà il parroco di Santa Maria del Sabato Santo, don Massimo D'Angelo. Saranno più di 90 i figuranti che prenderanno parte alla sacra rappresentazione, che si ripete ogni anno nella Domenica delle Palme, giornata che segna l'inizio della Settimana Santa.

Come negli scorsi anni sono attese tante persone, anche dai centri vicini, che assisteranno ai momenti intensi della rievocazione.