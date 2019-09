E' una delle feste più care ai vastesi. Con la processione della Sacra Spina, dopo la quintena di preparazione, si entra nel clima della Settimana Santa, che ufficialmente si aprirà fra due giorni, con la Domenica delle Palme. Come da tradizione è stato l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a portare in processione per le vie della città la Sacra reliquia. Una processione che quest'anno si è svolta con un percorso ridotto rispetto al passato, ma non per questo i vastesi non hanno vissuto intensamente questi momenti.

Ad accompagnare la processione c'erano i componenti di tutte le confraternite vastesi, oltre a diverse rappresentanze della regione Abruzzo. Come sempre suggestivo il canto dell'Ave Spina, intonato dalla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone e dal coro che poi canterà anche durante la processione del Venerdì Santo. Presenti anche tutti i parroci delle chiese della città, che si sono stretti attorno all'arcivescovo in questo momento solenne. Monsignor Forte, al rientro nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ha impartito la benedizione con la Sacra Spina, chiedendo ai fedeli di pregare per il nuovo Papa Francesco e perchè l'Italia possa trovare "presto un governo che faccia il bene della gente". Poi il ritorno della reliquia verso il suo altare, dove il parroco don Domenico Spagnoli l'ha riposta nella sua teca.