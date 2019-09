Fior di latte variegato al cioccolato con mandorle pralinate. E' il gelato Fantasia d'Europa. Una ricetta su cui si cimenteranno domenica prossima, 24 marzo, gelatieri tutto il continente. Alla Giornata europea del gelato artigianale parteciperanno anche i maestri gelatai della Ho.re.ca di San Salvo.

"Istituita ufficialmente lo scorso 5 luglio dal Parlamento di Strasburgo, ben 387 parlamentari hanno sottoscritto l’iniziativa, la Giornata è una grande occasione per promuovere uno dei prodotti più amati non solo in Europa ma nel mondo intero: il gelato artigianale.

La sfida di Artglace consiste nell’organizzare un programma di eventi, in contemporanea in 12 Paesi Europei più Argentina e Canada, per comunicare in modo chiaro ai consumatori i valori del gelato artigianale", spiega Davide Scantamburlo della Ho.re.ca.

"I gelatieri aderenti all’iniziativa creeranno quel giorno un gusto speciale, tutti con la medesima ricetta, per celebrare l’evento: si tratterà di un fior di latte variegato al cioccolato con mandorle pralinate, e si chiamerà Fantasia d’Europa. In questa occasione sarà disponibile una coppetta speciale di gelato ad un euro per assaggiare la bontà del vero gelato artigianale.

La Ho.re.ca., società cooperativa a.r.l., informa che Fantasia d’Europa sarà disponibile presso Gelatobar Novecento a Marina di Montenero di Bisaccia.

Il Gelatobar Novecento nel periodo invernale è aperto dal venerdì alla domenica ed effettua consegne a domicilio nella zona di Vasto, San Salvo, Cupello, Petacciato e Montenero di Bisaccia".