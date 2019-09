Il Festival della Scienza 2013 si avvia verso la sua chiusura. Le ultime due giornate saranno ancora ricche di appuntamenti che hanno come filo conduttore il sapere scientifico con una forte caratterizzazione tecnologica. La forza del Festival è certamente il protagonismo degli studenti, che hanno così la possibilità di mettersi alla prova con tematiche importanti e di avere spunti di riflessione da approfondire in futuro.

Tra gli appuntamenti di questa giornata segnaliamo la presenza del comandante di Marifari Venezia, Giuseppe Caporizzi. Molti ragazzi hanno avuto, tra l’altro, la possibilità di visitare in questi giorni il faro di Punta Penna, accolti dal reggente Biagio Santoro e da Andrea Guida. Nel pomeriggio si parlerà ancora di mobilità sostenibile, a palazzo d’Avalos, e di arte e tecnologia a palazzo Mattioli.

Appuntamenti in calendario anche a Scerni e San Salvo, a dimostrazione di come il Festival assuma un’importanza crescente, anno dopo anno, per tutto il territorio.

Continua anche l’esperienza dell’Ufficio Stampa del Festival, che sta raccogliendo il materiale che sul sito Vastoscienza.it e sul canale Youtube costituiranno un puntuale resoconto di questo Festival della Scienza.

ore 8.30-10.00 - Orchestra Salvo D’Acquisto I.C. Scuola Media di San Salvo (Liceo)

ore 9.10-10.10- Teoria della relatività... da una meditazione in poltrona al navigatore gps... (Liceo) - con Giulio Rossi, ex allievo oggi scienziato

ore 9.10-13.10 - Nulla si crea nulla si distrugge... (Liceo)
a cura di Simone La Rana, Vincenzo Catinari e studenti III B

ore 10.00-13.00 Innovazione tecnologica (Istituto Ridolfi Scerni)
con Nicolantonio D’Orazio, Associato di nutrizione umana e clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti e Roberto Bartolini, giornalista de Il sole 24 ore e direttore confederazione italiana agricoltori di Siena.

ore 10.10-11.00 - Tomato mutato (Liceo)
a cura di Sabina D’Angelo, docente di Lingue e studenti III E del Liceo Scientifico “R.Mattioli”di Vasto

ore 10.10-13.10 - Flash tech (Liceo)
a cura di Rosa Lo Sasso, docente di Scienze Naturali e studenti I B Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto

ore 11.10-13.10 - La sigaretta elettronica: save the lungs? (Liceo)
a cura di Carla Orsatti, docente di Lingue, e studenti IV E Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto

ore 11.15-13.00 - Universo Mare: applicazione delle nuove tecnologie (Liceo)
con Giuseppe Caporizzi, Comandante del Marifari di Venezia

ore 14.30-16.00 - Tecnologie ospedaliere (Ospedale Vasto)

Visita ai reparti di Radiologia e di Analisi, per studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto

ore 16.30-18.30 - A scuola di scienze. Percorsi didattici integrati ludico-sperimentali (Centro Culturale San Salvo) a cura di Luca Baldassarre e Teresa Teti, Nuova Direzione Didattica San Salvo

ore 17.00-19.00 - Bicicliamo, proposte per una viabilità ecosostenibile (Sala Michelangelo Palazzo d'Avalos)
a cura dei docenti Clotilde Muzii, Orsolina Colonna, Alfredo Forenza e studenti II B Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto

ore 17.30-18.30 - Tecnologie misteriose (Libreria Mondadori)
Antichi astronauti, tecnologie scomparse, scie complottiste e fantasie energetiche con Luca Menichelli, vicepresidente CICAP Abruzzo/Molise

ore 17.30-19.30 - Technological art (Sala Mattioli)
a cura di Luca Pontassuglia e Luisa Colombo, Liceo Artistico “B Jacovitti“ di Termoli

ore 17.30-20.00 - Gastronomia tecnologica (Cortile Palazzo d'Avalos)

a cura dell’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “C. Ridolfi” di Scerni





Ufficio Stampa Festival della Scienza