L’Amministrazione comunale di San Salvo ha programmato la realizzazione di una palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico di via Ripalta con annessa area da destinare a parcheggi. Le previsioni di bilancio sono state fissate in 600mila euro divisi in due annualità per il 2013 e 2014. Il primo intervento in programma per quest’anno, oltre al completamento delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera, permetterà dare il via alla costruzione della nuova struttura.



“Con quest’opera realizzata su un progetto elaborato dai nostri uffici – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis – andiamo a colmare una mancanza della scuola elementare dove è sprovvista di palestra e l’attività fisica viene attualmente svolta in un’aula che risulta insufficiente a soddisfare l’attività ludico-motoria dei bambini. Inoltre con questa nuova palestra andremo a migliorare le strutture a disposizione di una zona ad ampia residenza abitativa”.



Da segnalare che il polo scolastico di via Ripalta è formato dalla scuola per l’infanzia e la scuola primaria per una presenza complessiva di circa 300 bambini.



Per il sindaco Tiziana Magnacca la palestra polifunzionale di via Ripalta è solo l’inizio di una serie di opere che servirà a completamento delle strutture a disposizione delle altre scuole cittadine. “L’assessore Lippis e i competenti uffici comunali hanno messo in campo – dice il primo cittadino - ogni risorsa a disposizione per colmare i limiti strutturali che purtroppo continuano a esserci. Ma il vero problema, è inutile nasconderlo, è rappresentato dal Patto di stabilità che nell’elaborazione del piano delle opere pubbliche siamo tenuti a rispettare. Mi auguro che il nuovo governo voglia compiere passi significativi per allentare le rigide regole che sottendono al Patto di stabilità”.