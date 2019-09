Con l'arrivo della Pasqua torna la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi "Uova della Solidarietà" della Fondazione ANT Italia Onlus. A marzo centinaia di Volontari ANT offriranno uova di cioccolato nelle principali piazze d'Italia, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e prevenzione oncologica portati avanti dalla Fondazione. Da sempre ANT si batte per il diritto a vivere una vita dignitosa anche nel difficile momento della malattia, garantendo a chi soffre di poter usufruire di tutte le cure necessarie nell'ambiente domestico. A Vasto è possibile trovare le Uova di cioccolato ANT nella giornata di sabato 23 marzo all'ipermercato Leclerc-Conad (in via Cardone, 32).

"Il welfare - dichiara Raffaella Pannuti, Presidente della Fondazione - è l'affermazione e la salvaguardia di tutti i diritti dell'individuo e un individuo diventa Persona quando assume comportamenti ispirati ai valori dell'uomo, quali la difesa della dignità della vita (eubiosia) e la difesa della verità. Il leitmotiv di questi tempi è la mancanza di denaro pubblico da destinare al welfare: occorre tener ben presente che le organizzazioni del Terzo settore contribuiscono in modo determinante a dare risposte ai bisogni della gente, coprendo troppo spesso i buchi e le manchevolezze del pubblico.

ANT da 35 anni ha perfezionato un modello di assistenza domiciliare che permette di tenere a casa, tra i propri affetti, i Sofferenti di tumore fino all'ultimo giorno di vita. "La nostra Fondazione - prosegue Pannuti - assiste in tutta Italia oltre 90.000 Famiglie, soprattutto adesso che si è andati verso una pesante riduzione dei posti letto negli ospedali. ANT funziona da ammortizzatore sociale e sanitario, ma le istituzioni sono quasi del tutto indifferenti a questo aiuto. Come ANT, tante organizzazioni non profit riempiono con i loro servizi le falle del welfare statale, ma non riescono a trovare interlocutori pubblici che vogliano valorizzare il loro sforzo".

Grazie anche alle campagne di raccolta fondi come quella delle "Uova delle Solidarietà" ANT riesce a sostenere le proprie attività. Per informazioni sui luoghi e le date in cui trovare le uova di cioccolato offerte dai Volontari della Fondazione visitare il sito www.ant.it.

La fondazione - Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell'oncologo Franco Pannuti, la Fondazione ANT Italia Onlus opera in nome dell'Eubiosia (dal greco antico, "la buona vita") intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo all'ultimo respiro. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito, in modo completamente gratuito, oltre 93.000 Sofferenti oncologici (dato aggiornato al 31 dicembre 2012). In 9 diverse regioni italiane, circa 3.800 malati vengono assistiti ogni giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari ANT che assicurano, al Malato ed alla sua Famiglia, tutte le necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale. Sono complessivamente 421 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari e funzionari) cui si affiancano circa 1.600 Volontari, iscritti nel registro ANT. Il supporto fornito non è rivolto al solo trattamento medico-palliativistico ma, con un approccio a 360°, affronta ogni genere di problema nell'ottica del "benessere globale" del Malato. La Fondazione ANT non si occupa solo di assistenza domiciliare ma è fortemente impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Nell'ambito del solo Progetto Melanoma, che ha preso il via nel 2004, sono stati visitati 60.670 pazienti in 60 diverse province italiane (dato aggiornato al 31 dicembre 2012). Le campagne di prevenzione si attuano sia presso strutture sanitarie offerte gratuitamente ad ANT, sia negli ambulatori ANT di Bologna e di Brescia, sia all'interno dell'ambulatorio mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all'avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare sul territorio visite di prevenzione nell'ambito dei vari progetti ANT. La Fondazione ANT opera in Italia attraverso un centinaio di Delegazioni, dove la presenza di Volontari è molto attiva. Alle Delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all'assistenza sanitaria domiciliare. Prendendo come anno di riferimento il 2011, l'attività della Fondazione ANT è finanziata, fatta eccezione per i proventi derivanti da convenzioni con Aziende Sanitarie Locali (ASL) - pari al 14% del totale - per la maggior parte dalle erogazioni di privati cittadini e dalle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (56%), dal contributo del 5x1000 (13%) - ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale - da lasciti e donazioni (10%), dagli enti pubblici (3%), da banche e fondazioni (1%) e infine dalla gestione immobiliare e finanziaria (3%).

(Fondazione Ant)