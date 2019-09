Da qualche giorno è presente nella homepage di ZonaLocale.it una nuova sezione dedicata agli eventi di Vasteggiando, il portale turistico di Vasto e del Vastese. Una sinergia tra i due portali che vuole dare un valore aggiunto al lettore che, oltre a restare costantemente aggiornato sui fatti di città, potrà conoscere gli eventi di carattere artistico-culturale in programma a Vasto e nelle zone limitrofe.

Grandi e piccoli eventi, concerti, mostre d’arte, presentazioni di libri, convegni, rappresentazioni teatrali e molto altro; è questo il servizio che vogliamo dare ai nostri lettori.

Uno strumento utile, dunque, per organizzarsi la giornata attraverso la conoscenza di eventi artistici e culturali ed anche per dare la possibilità a chi abita in altre città e turisti di programmare fine settimana o permanenze nel nostro territorio seguendo il calendario degli eventi sempre aggiornato. Conoscere quel che succede per frequentare la città, ecco il nostro obiettivo.



L’Editore Studioware