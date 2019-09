L’Istituto Comprensivo n. 1 di Vasto in collaborazione con l'Associazione ABC PSY -Impresa sociale organizza per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 10.00 una conferenza stampa per presentare l’attivazione del Servizio di Psicologia Scolastica presso la Scuola Media Statale “Paolucci” di Vasto. L’evento si terrà a Vasto presso l’Aula Magna della Scuola Media “Paolucci” in Via Madonna dell’Asilo 35.

Il Servizio di Psicologia Scolastica viene offerto gratuitamente dall’Associazione ABC PSY – Impresa Sociale, un’associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio Molisano, Abruzzese e Umbro e che si occupa di promuovere il benessere e il sapere psicologico. Tale Servizio è pensato come una struttura che opera al servizio del sistema scolastico svolgendo funzioni consulenziali, di sostegno e di intervento rivolte a tutti i soggetti impegnati a vario titolo nel sistema scolastico: alunni e loro famiglie, docenti curriculari e di sostegno, assistenti educativi, dirigenti, operatori scolastici. Rappresenta, quindi, una risorsa in primo luogo per gli alunni, che avranno uno spazio interamente dedicato alla possibilità di confrontarsi sui più svariati problemi legati alla loro crescita; in secondo luogo, anche per i docenti, il Servizio di Psicologia Scolastica rappresenta una opportunità di confrontarsi su tutte quelle difficoltà legate all’esercizio della propria funzione di educatori e formatori.

All’incontro interverranno il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Vasto, prof.ssa Maria Cauli, la quale confermerà la volontà di offrire a tutta l’utenza scolastica servizi concreti di supporto, di orientamento e di prevenzione, il Presidente dell'Associazione ABC PSY – Impresa Sociale, Dott. Francesco Basilico, Psicologo-Psicoterapeuta, il quale, in qualità di responsabile del Servizio di Psicologia Scolastica, descriverà le attività previste dal Servizio e presenterà il team di professionisti che prenderà parte a tutte le attività all’interno del sistema scolastico.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Presidente al numero 393-9676780 oppure alla segreteria all’indirizzo e-mail: segreteria@abcpsy.it o collegarsi al sito internet www.abcpsy.it