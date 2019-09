Sebastiano migliora e saluta:

"Grazie a tutti per il sostegno e l'affetto di questi giorni, alla città, alla società, ai fratelli tifosi dell'Isola Liri, agli amici del Pescara e agli ultras del San Salvo". Con queste poche, ma semplici parole Sebastiano vuole ringraziare, insieme ai suoi familiari, tutte le persone che gli sono state vicino in questi giorni. A riportarle sono gli amici di sempre quelli che dal momento del ricovero non lo hanno mai lasciato da solo e che di giorno in giorno lo vanno a salutare e notano i suoi costanti progressi.

"Lo vediamo quasi tutti i giorni - raccontano - sta bene, notiamo i suoi progressi e constatiamo quotidianamente che ci sono dei miglioramenti, anche se è un po' rintronato e confuso capisce tutto e ricorda, parla, si muove da solo e scherza, è quello di sempre, fa anche le battute. Ora ci vorrà del tempo, i segni dell'incidente ci sono, ma si stanno riducendo, i segnali sono incoraggianti, non deve nemmeno più prendere le medicine. Appena sveglio ha subito chiesto della Vastese, gli abbiamo fatto vedere le foto di domenica e quelle degli striscioni dedicati a lui, si è commosso per tutto questo affetto e si è anche stupito vedendo tutta quella gente all'Aragona per lui, è stato molto felice, è stato un bellissimo regalo. Ieri ci ha anche chiesto di chiamare Mario Luongo e lo ha voluto salutare".

Sebastiano è attualmente ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, ma durante la prossima settimana potrebbe essere trasferito in un'altra struttura per iniziare la riabilitazione. "E' impaziente, non vedere l'ora di andarsene perchè lui è sempre stato così, si annoia a stare fermo in un posto", aggiungono gli amici che sono felicissimi per come la situazione si sta evolvendo.

Nel frattempo l'ex centrocampista della Vastese Carlo Gaeta ha preparato un regalo per Sebastiano, un gesto bellissimo che sicuramente farà molto piacere al tifoso, considerata anche l'importanza, il valore storico e affettivo dell'oggetto: la sua maglia indossata nel campionato di Promozione vinto al termine della stagione 1987/88. "Un vero e proprio cimelio, è quella della promozione in Interregionale,