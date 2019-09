E' scomparso questa mattina Nicola Ferri, 85 anni, noto titolare dell'omonimo ristorante a Punta Penna ed ex pugile. Nella sua vita si era dedicato prima in gioventù alla boxe e in seguito aveva aperto il ristorante che nel tempo si è fatto aprezzare molto per la sua cucina buona e ricca di specialità vastesi.

I funerali si svolgeranno venerdì 22 marzo alle ore 14.30 nella chiesa di Punta Penna.



Alla famiglia le più sentite condoglianze.