Presentato pochi giorni fa a Roma, in occasione dell'inaugurazione del “casino' Dubaj Palace”, il nuovo album 'Per Sempre' del cantautore abruzzese Marco Santilli. Il progetto portato avanti dallo stesso Santilli negli ultimi 2 anni con notevoli sacrifici , vanta la collaborazione di molti artisti che hanno dato spessore alla sua realizzazione quali: Leda Battisti, Rosalia Misseri, Hera Bjork, il rapper Vitamina Meth.



“Siamo orgogliosi e soddisfatti del calore della gente per questo giovane artista” il commento di Camillo Del Romano, personal manager di Santilli, che con il produttore artistico Andrea Gallo, il referente per le pubbliche relazioni con l'estero Alex Simone, gli arrangiatori ed editori Mauro Isetti ed Egidio Perduca, si ritengono soddisfatti del grande percorso fatto, ma con ambizioni maggiori da raggiungere ancora.



Ricordiamo nel progetto anche la partecipazione di Floriana Secondi vincitrice del “grande fratello III”, nel video di “Sei Solo Tu” uscito nell'estate 2012 che ha ricevuto molte visualizzazioni sul canale “Youtube” e dove troviamo anche il campione europeo di pugilato Domenico Urbano.



Non ci resta che ascoltare il disco di Santilli che possiamo trovare online su “ITunes” da pochi giorni e goderci il nuovo video “Per Sempre” che sta girando in rete in questi giorni e visibile sul canale Youtube: “PER SEMPRE – Official Videoclip – Marco Santilli”.