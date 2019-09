Napolitano e Triglione, quando la

Lorenzo Napolitano e Carlo Triglione, oltre ad essere due difensori della Vastese sono da anni grandi amici e per la terza volta nella loro breve carriera si ritrovano nella stessa squadra. Era già accaduto nella stagione 2006/07 nella Berretti della Pro Vasto e nel 2009/10 nel Vasto Marina che arrivò quinto in Promozione. I due sono compagni anche nei tornei di beach soccer ai quali partecipano tra un campionato e l’altro. In biancorosso dal primo giorno di preparazione sono stati impiegati poco, fino all'arrivo di Nicola Di Santo, che li ha rilanciati puntando forte sulla loro "vastesità" e i due, diventati titolari fissi, si sono ripresi la Vastese con buone prestazioni, dimostrando di poter essere protagonisti.



“Ci conosciamo da quando avevamo 14 anni - racconta Lorenzo – lui è del 1988, un anno più grande, io sono nato nel 1989. Il nostro è un rapporto che va oltre il calcio, trascorriamo tanto tempo insieme, siamo molto legati, è un’amicizia vera e anche le nostre ragazze lo sono, infatti vengono a vederci insieme la domenica". Immagino la gioia quando avete saputo che avreste giocato di nuovo con la stessa maglia. “Avevamo finito un torneo di beach soccer – dice Carlo - abbiamo saputo che la Vastese ci voleva e già eravamo felici per questa grande opportunità, poi quando abbiamo saputo che l’avremmo avuta insieme siamo stati ancora più felici”.



Entrambi però siete stati poco impegnati per buona parte del campionato. “La società aveva deciso di puntare su nomi altisonanti, gente esperta, anche qualcuno proveniente da fuori – risponde Napolitano – come Vicentini e Baldini, ma si sa che nel calcio non basta il nome, senza nulla togliere a loro che restano grandi giocatori, ci vuole anche altro”. Vi siete sentiti trascurati? Triglione ammette che "durante la partita a Cupello mi sono reso conto che qualcosa non andava”. Così come il suo amico: “In quelle poche partite giocate sapevo che anche se avessi giocato benissimo la volta dopo non sarei stato riconfermato”.



Normale che a quel punto abbiate pensato di andare a giocare altrove. “Qualche proposta l’ho avuta – ammette Carlo – ma volevo lasciare un buon ricordo, non avrei mai accettato di andare via così e ho deciso che dovevo dimostrare quello che valevo perchè ero in grado”. Lorenzo era ancora più convinto: “Non ho mai pensato di lasciare, sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato, ne ero sicuro, perché conosco le mie capacità, credo in quello che faccio e sono consapevole che in questo gruppo ci posso stare”



Infatti poi è arrivato un nuovo allenatore e le cose sono cambiate, l’essere vastesi quanto vi ha aiutato? “Sicuramente chi è di Vasto ci mette qualcosa in più – svela Triglione – noi durante la settimana viviamo per la partita, sappiamo che la domenica non possiamo e non vogliamo sbagliare, sentiamo molto questa maglia, ci teniamo tantissimo a fare bene e vogliamo portarla più in alto possibile, sempre". "Inoltre – aggiunge Napolitano – tutti i nostri amici, ma anche qualcuno che non conosciamo ci chiede di vincere, siamo consapevoli che questa è una piazza importante”. Un altro vostro grande amico-rivale come Nicola Cianci, portiere della Val di Sangro, cosa ne pensa? “Nicola - dice Lorenzo - conosce bene non solo noi, ma il valore di questo gruppo, sa che siamo forti”.

Com’è il vostro rapporto con mister Di Santo? Entrambi non lo conoscevate personalmente. “Non lo dico perchè con lui gioco, ma mi ha subito dato l’impressione di essere una persona seria, che parla chiaramente e in modo diretto – risponde Triglione - in passato aveva cercato di contattarmi, la stima era reciproca. Ha dato a questo gruppo qualcosa in più ed è riuscito a tirare fuori quello che ad altri non era riuscito. Anche il rapporto è differente, punta molto sul gruppo, viviamo lo spogliatoio e ci sentiamo tutti sempre coinvolti”.



Anche Napolitano conferma: “Si è fatto subito voler bene, si è messo a completa disposizione ed è stato corretto sin dall’inizio parlando molto chiaramente davanti a tutti, con lui in campo ci va chi lo merita e i risultati sono dalla sua parte. La cosa bella è che il gruppo è sempre rimasto unito, tutti si sentono partecipi e coinvolti, anche uno come Alberico, che è stato sfortunato e ha giocato poco, è sempre emotivamente partecipe delle vittorie e delle sconfitte, sostiene sempre tutti anche quando non gioca, è un esempio da seguire".



Sembra andare tutto per il meglio, ma c'è qualcosa da migliorare? “Solo una – risponde Carlo - capisco che la Promozione non sia allettante, ma la Vastese è sempre la Vastese in tutte le categorie, la squadra della città, mi aspettavo un po’ di pubblico in più”. Sugli obiettivi per il futuro non ci sono dubbi, entrambi rispondono allo stesso modo: “Vincere il campionato e continuare ad indossare questa maglia, cercare di far parte del progetto anche il prossimo anno, ma questo dipende dalla società”.