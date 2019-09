Un grande classico della letteratura italiana e non solo, un testo che ha rappresentato una svolta nella tradizione teatrale internazionale, un momento di passaggio verso la nascita del teatro di prosa come ancora oggi lo conosciamo. Il cast si avvarrà della presenza di 7 giovanissimi attori, tutti residenti in Abruzzo. Appuntamento per venerdì 22 marzo alle ore 21.00 al Teatro Rossetti



Teatrozeta si appresta a realizzare questo spettacolo come una sfida, visto il grande numero di personaggi in scena e la forza universale del messaggio storico, ma anche letterario del testo.

Come sempre Teatrozeta affronta drammaturgie classiche insieme a esperimenti di nuova drammaturgia; in questo caso mette in scena un grande classico senza timore di cambiarne in parte la natura.

La Locandiera nasce in un periodo di acceso dibattito, in Italia ma anche nel resto d'Europa, sulle modalità e sugli intenti del teatro.

Stava prendendo sempre più piede il cosiddetto dramma borghese, un tipo di teatro che si ispirava alla società contemporanea con fini educativi e di denuncia.

In Italia, in particolare, Goldoni si trovò a dover affrontare l'ingombrante eredità della Commedia dell'Arte: il successo che continuavano ad avere le maschere di questa tradizione teatrale rendeva più difficile qualsiasi innovazione, sia per l'opposizione del pubblico che degli attori, abituati a recitare sempre solo la stessa parte, ad indossare la stessa maschera - Arlecchino, Pantalone, Colombina - , quindi riluttanti a doversi calare ogni volta in un nuovo personaggio a seconda della commedia.

In questo contesto la "riforma" goldoniana dovette procedere gradualmente, tenendo conto sia dei gusti del pubblico che delle necessità degli attori e degli impresari.

Furono sostanzialmente due i punti fermi di questa riforma: innanzitutto l'introduzione di un testo scritto fisso, non modificabile dagli attori, in sostituzione dei canovacci della Commedia dell'Arte, che lasciavano ampio spazio all'improvvisazione degli attori; poi l'eliminazione delle maschere, vale a dire il passaggio da personaggi con caratteristiche sempre uguali, a degli individui ben precisi.

Seguendo questa strada, Goldoni rese il suo teatro realistico, nel senso di una raffigurazione sulla scena di un mondo vero.

Nella Locandiera e` visibile la trasformazione e il superamento della Commedia dell'Arte.

Nella versione proposta dalla Compagnia TeatroZeta questo superamento è cristallino, infatti lo spettacolo si apre con alcuni attori in procinto di vestirsi per la messa in scena della Locandiera, quindi l’ingresso delle maschere della Commedia dell’Arte nelle prime battute come a richiamare il genere dell’improvvisazione, ed infine lo svelarsi immediato al pubblico dell’identità dei personaggi non appena la commedia intraprende la sua viva forma.

Produzione TEATRO ZETA di Carlo Goldoni

Regia di Manuele Morgese con Barbara Giuliani, Danil Aceto, Luca Serani, Mara Gentile, Flavio Cima, Daniela Riddei, Principe Valeri

Per info

www.atamteatro.it