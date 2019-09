La fotocopia del tagliando vincente con una semplice scritta: "Grazie!". E' stato lasciato sotto la saracinesca del bar "La Goccia", gestito dalla famiglia Paglione in piazza De Gasperi a San Salvo. Un grazie che vale 1 milione e 740mila euro. A tanto ammonta la cifra che lo sconosciuto fortunato ha vinto con un Gratta & Vinci "Turista per sempre" del costo di 5 euro. Una vincita che gli permetterà di avere una rendita che risolverà più di qualche problema per i prossimi anni.

Infatti al neo-milionario andranno 200mila euro come prima tranche. Poi 6mila euro al mese per 20 anni, per chiudere poi con 100mila euro di bonus finale. Tanta gioia nel bar quando è stato trovato il foglio con i ringraziamenti. Ora i gestori confidano che il fortunato possa farsi vivo per festeggiare insieme. Non si hanno indizi su chi possa essere stato baciato dalla dea bendata. Un particolare però, fa pensare che possa trattarsi di un avventore abituale dell'esercizio di piazza De Gasperi. "Ha lasciato la fotocpia con il grazie di lunedì. Probabilmente sapeva che in quel giorno siamo chiusi", ha spiegato il titolare.

E' la seconda vincita milionaria nel territorio nel giro di poche settimane. Al bar del punto ristoro Sarni, presso il Centro Commerciale Leclerc di Vasto, un gratta e vinci ha regalato ben 2 milioni di euro. Un fattore che ha fatto impennare le vendite dei tagliandi nei bar della città.

L'auspicio di molti, come accade in presenza di vincite considerevoli, "è che questi solti possano andare a qualche famiglia della zona che ne ha realmente bisogno", come hanno commentato al bar La Goccia. Al bar è partito il toto-scommesse su chi possa essere il vincitore. Di certo questa serie fortunata di vincite milionarie nella stessa zona e a così poca distanza di tempo, rappresenta una coincidenza fortunata. Chissà che non possa essere il segnale che il territorio inizi ad attirare un po' di buona sorte a tutti i livelli.