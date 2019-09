Prosegue senza sosta l'attività di verifica da parte della Guardia Costiera di Vasto sulla situazione della rete fognaria di Vasto Marina. In corso d'accertamento la corretta separazione tra condutture delle acque nere e acque bianche. Controlli precisi, partendo dall'analisi di quanto esce dagli scarichi a mare. Quando i risultati dei laboratori evidenziano presenza di sostanze diverse dalle acque bianche nei tubi che scaricano a mare, ecco che si avviano le indagini per risalire al problema "a monte".

La situazione è ormai nota. Molte abitazioni della località rivierasca, sorte nel corso degli anni, non hanno i corretti allacci alla rete fognaria. Quindi, lo scarico delle acque nere avviene nelle condutture delle acque bianche. Con i risultati che, purtroppo, sono stati sotto gli occhi, o forse bisognerebbe dire il naso, di tutti. Una vicenda che, dopo l'azione capillare di controllo, troverà finalmente soluzione. Perchè, una volta accertata l'irregolarità, i proprietari delle abitazioni saranno obbligati a porre in essere tutte le azioni per un corretto allaccio alla rete. In questi giorni gli uomini del Circomare di Vasto, agli ordini del tenente di vascello Giuliano D'Urso, stanno effettuando i controlli insieme al personale della Sasi e del Comune di Vasto.

"Siamo partiti da un primo scarico - spiega il comandante D'Urso - dal quale fuoriuscivano liquidi che le analisi hanno riferito non essere acque bianche. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati delle analisi anche degli altri scarichi e vedremo se sarà necessario effettuare altri controlli". I prelievi dalle tubature che scaricano in mare sono stati effettuati nelle scorse settimane. Ma verranno ripetuti anche a giugno. Infatti, in questo periodo molte abitazioni sono vuote. Quindi potrebbero esserci altre irregolarità che si evidenzieranno solo nel momento in cui le abitazioni civili inizieranno a scaricare, nella maniera sbagliata, a mare.

Oltre all'analisi delle acque, un altro fattore che evidenzia una situazione non a norma, è percepibile dai cittadini a livello olfattivo. Spesso capita di sentire fuoriscire dalle grate di scolo dell'acqua, odori nauseabondi."E' il segnale che c'è qualcosa che non va -spiega D'Urso-. In quel caso i cittadini che ritengono di rilevare una situazione non regolare possono fare una segnalazione ai nostri uffici".

Dopo le prime sanzioni comminate a 7 condomini della marina, i controlli in corso hanno rilevato altre irregolarità. Sarà il Comune a notificare l'ingiunzione di ripristino della situazione di regolarità e di pagamento della sanzione. In caso di inottemperanza all'ordine ricevuto, scatterà la sanzione penale. Una zona alla volta, quindi, la Guardia Costiera sta controllando tutta la riviera, con un lavoro che, quando sarà terminato, dovrà portare all'eliminazione di ogni possibile problema di inquinamento sulla spiaggia, con evidenti benefici per residenti e turisti che sceglieranno Vasto per le loro vacanze estive.