Continuano gli appuntamenti del Festival della Scienza, l'evento organizzato dal Liceo Scientifico Mattioli e dall'associazione Vasto Scienza. Conferenze, laboratori, esperimenti, spettacoli, tutti legati dal filo conduttore scelto per l'edizione 2013, "Star Tech". Tecnologia e innovazione al centro della settimana che lancia il sapere scientifico come fondamento della formazione per tutte le età, da 0 a 99 anni.

Programma giovedì 21 marzo

9.10-11.00 Spegni la luce... accendi l’ecologia (Liceo)

con Antonietta Petrella, D’Alonzo Filomena, e studenti V B Istituto Comprensivo n.2

9.10-13.00 Il Faro: nuove tecnologie per un antico mestiere

9.10-11.10 Robo... Tech (Liceo)

A cura di Alba Lalli, docente di Scienze Naturali e Tito Galante, docente di Lettere e studenti IV F Liceo Scientifico “R.Mattioli”di Vasto

11.15-12.30 Io ricordo. Se le molecole potessero parlare racconterebbero questa storia

con Sabina Colloredo, scrittrice; a cura di Federchimica - con studenti di IV B e III B

11.10-13.10 - La sigaretta elettronica: save the lungs? (Liceo)

a cura di Carla Orsatti, docente di Lingue e studenti IV E Liceo Scientifico “R.Mattioli”di Vasto

14.30-16.30 Tecnologie ospedaliere (Ospedale Vasto)

Visita ai reparti di Radiologia e Analisi per studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico “R.Mattioli”

15.30-17.3 - Un milione di fiori, un vasetto di miele (Scuola Madonna dell'Asilo)

Seminario per i genitori/laboratorio sensoriale guidato per i bambini

con Giancarla Galli, presidente FAI Abruzzo - Federazione Apicoltori Italiani

16.30-17.45 Verso l’infinito e oltre... (Laboratorio Creta Rossa)

Laboratorio di argilla per bambini dai 4 anni. Iscrizioni a numero chiuso. Evento a pagamento: 8 euro. Piazza del Tomolo, 3 - Vasto - www.cretarossa.it

16.30-18.00 - La narrazione tra avventura e fantastico (Nuova Libreria)

con Luigi Murolo, docente di Filosofia e Storia

17.00-19.00 - Magnetismo che sorpresa (Sala Michelangelo Palazzo d'Avalos)

a cura di Lina Del Vecchio e studenti IV F, Ist. Compr. n°1“R. Paolucci - G. Spataro” di Vasto

17.00-19.00 - Bicicliamo, proposte per una viabilità ecosostenibile (Sala Michelangelo Palazzo d'Avalos)

a cura dei docenti Clotilde Muzii, Orsolina Colonna, Alfredo Forenza e alunni II B del Liceo Scientifico “R.Mattioli”di Vasto

9-16.00 Metti la cera... togli la cera (Liceo)

con Danilo Gasca e Vanda Elisa Gatti

17-19 Poliedrico Polistirolo (Sala Mattioli)

a cura di Simona Gentile