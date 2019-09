Erano i primi anni '80 quando Pietro Mennea venne a Vasto a inaugurare il negozio Robe di Kappa di Mimmo Fallica, in piazza Caprioli. A intervistarlo c'era Gianni Quagliarella, registratore alla mano, allora cronista di Radio Studio '99.

Lo scorso anno, Freccia del Sud (così era soprannominato il grande atleta pugliese) era stato ospite di una manifestazione della Podistica San Salvo.

Il lutto - E' morto stamattina in una clinica a Roma, all'età di 61 anni, Pietro Mennea, ex velocista azzurro, olimpionico e per anni primatista mondiale dei 200 metri. Da tempo era malato.

"Era la sua ultima sfida, era malato da giugno ma l'ha tenuto nascosto perché avrebbe voluto raccontare questa sua vittoria" ricorda di Ruggiero Mennea, cugino del velocista pugliese. "Ci sentivamo diverse volte al giorno ma mi aveva tenuto nascosto tutto. Solo ieri la moglie Manuela mi ha chiamato per comunicarmi che stava male. L'ho raggiunto a Roma. Sono rimasto con lui fino a mezzanotte, poi mi ha fatto il gesto che potevo andare via. Ha tenuto nascosto tutto perché poi avrebbe voluto raccontare questa sua ultima vittoria".

Appresa la notizia della morte del campione Pietro Mennea, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è rientrato precipitosamente da Milano, dove si trovava per impegni di lavoro.

La camera ardente è stata allestita nella sede del Coni, a Roma, e verrà aperta domani mattina, dalle 9.00, nel Salone d'onore.

Mennea è stato primatista del mondo dei 200 metri dal 1979 al 1996. I funerali saranno celebrati sabato 23 marzo, alle 10, a Roma, nella basilica di Santa Sabina, nell'Aventino.

Un minuto di silenzio sarà osservato questa sera allo stadio di Ginevra prima dell'amichevole di calcio Italia Brasile, per ricordare Pietro Mennea. Gli azzurri scenderanno poi in campo con il lutto al braccio, per commemorare il campionissimo dell'atletica.

Il nome di Pietro Mennea continuerà a correre: le Ferrovie hanno infatti deciso di intitolare il primo Frecciarossa 1000 che uscirà dalla fabbrica AnsaldoBreda martedì prossimo e sarà in grado di raggiungere i 400 kmh. Lo ha detto all'Ansa l'ad delle Ferrovie, Mauro Moretti, "per commemorare unàfreccia del Sud'che ha dato lustro all'Italia".

La Freccia del Sud e quel 19''72 durato 17 anni - Pietro Mennea può essere considerato uno degli atleti più decorati nella storia dello sport italiano. Nato il 28 giugno 1952, a Barletta, per 17 anni è stato detentore del primato mondiale dei 200 metri, stabilito alle Universiadi di Città del Messico, nel 1979. Partecipò alla rassegna da studente in scienze politiche e polverizzò il precedente record che apparteneva a Tommie Smith. Un altro statunitense, Michael Johnson gli strappò il primato alle Olimpiadi di Atlanta, nel 1996.

Soprannominato la Freccia del sud, tuttora detiene il primato europeo e italiano dei 200 metri. nel 1980, a Mosca, con una straordinaria rimonta, conquistò la medaglia d'oro, sempre nei 200 metri, che si somma ai quattro titoli europei, a un argento e un bronzo ai Mondiali, ma anche ad altri due bronzi olimpici, il primo dei quali conquistato sulla pista di Monaco di Baviera ai Giochi del 1972, nella gara vinta dal sovietico Borzov. Mennea è stato anche straordinario staffettista e ha pure trovato fortuna nei 400 metri piani. Stamattina, però, ha perso la sua gara più importante.