La recinzione in cemento armato era in bilico già da un bel po'. La pioggia dei giorni scorsi ha finito a sgretolarla. Poi è crollato anche un grosso ramo da un pino pericolante. Per questo, i vigili del fuoco hanno transennato e interdetto la zona a rischio.

Non è sicuro passare in auto o a piedi sull'accesso principale al mega parcheggio della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina. E' interrotta per motivi di sicurezza la strada che collega via Zara con le aree di risulta, su cui dal 2008 esiste un parcheggio da 700 posti, e la zona di via Teramo-viale Dalmazia.

E' uno dei tanti problemi causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su Vasto nei primi giorni della settimana. Acqua e vento fortissimo hanno provocato molti danni. Ora che il peggio è alle spalle emergono i danni che inizialmente erano passati inosservati.