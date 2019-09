Sabato sarà presentata dall'Associazione “Amici di Punta Aderci” la Campagna 2013 per la tutela e lo studio della nidificazione del fratino su tutta la costa adriatica d’Abruzzo e, per il nostro territorio, sulla costa di Vasto, San Salvo e Casalbordino.

La Campagna 2013 che si svolgerà in Abruzzo, con l’importante ruolo della Riserva Marina di Torre Cerrano, sarà particolarmente interessante in quanto l’Abruzzo è sempre più all’avanguardia in Italia per la tutela di questa specie ornitica.

La Campagna, quest’anno coordinata dall’Associazione scrivente nel territorio di Vasto, San Salvo e Casalbordino, si avvarrà, della collaborazione dei Comuni interessati e sarà organizzata, come sempre, da Wwf, Soa Stazione Ornitologica Abruzzese (anche sul resto della costa Abruzzese), Riserva Punta Aderci Vasto, Biotopo costiero San Salvo e cittadini volontari; parteciperà alla Campagna locale anche la Comunità Alidoro di San Salvo, consolidando il rilevante ruolo sociale della campagna stessa, avvalorato ancora di più dal lavoro nella Riserva dei detenuti della Casa Circondariale di Vasto nell’ambito del progetto “Marina mia”. Il tutto, a livello locale e regionale, verrà meglio trattato nella conferenza stampa insieme alla presentazione delle attrezzature per la tutela dei nidi. Nella stessa conferenza verrà presentata anche il miglioramento della segnaletica sui sentieri nella Riserva di Punta Aderci, nonché un esperimento di utilizzo di api e miele quali indicatori biologici di alcuni parametri ambientali nel territorio della Riserva stessa, grazie alla collaborazione di un apicoltore locale.







Associazione Amici di Punta Aderci Vasto