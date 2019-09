BCC Vasto Basket e Ricoclaun:

Sarà una giornata speciale, la mattinata di sabato 30 marzo 2013 a Piazza Rossetti, ci saranno palloni, canestri, giocatori di Basket insieme a volontari-clown, bolle di sapone giganti, palloncini e soprattutto tante belle uova di Pasqua.

L’evento denominato: “ Un canestro per un sorriso”, esprime il sodalizio tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, la BCC Vasto Basket e l’associazione di volontariato “Ricoclaun Vasto Onlus”, per la vendita di uova di Pasqua , con la finalità di finanziare le attività di clown terapia dell’associazione Ricoclaun Vasto onlus , che dal 2004 è attiva nel volontariato in tutti i reparti dell’ospedale di Vasto e dal 2010 nell’ospedale di Termoli, e nell’ospedale di Lanciano.

Il Consiglio Direttivo della BCC Vasto Basket , oltre a esprimere la sua attività nelle tante iniziative sportive, vuole con quest’iniziativa, sottolineare anche la propria matrice sociale e la sinergia con il territorio, nello specifico del volontariato.

L’associazione Ricoclaun Vasto Onlus che è sorta sulla scia di Patch Adams, il medico che ha diffuso i vantaggi della terapia del sorriso, e che è nota a molti per il buonumore che porta in ogni servizio di volontariato clown in ospedale, ha deciso che destinerà tutti i fondi raccolti dalla vendita delle uova di Pasqua, alle attività di clown terapia che ogni settimana realizza in vari reparti dell’ospedale “S.Pio” di Vasto, per la gioia dei bambini, ma anche per il divertito stupore degli adulti e anziani.

Si ricorda che l’associazione Ricoclaun, è un’organizzazione onlus, e fruisce solo dei fondi del 5 x 1000. L’opera dei suoi volontari clown è completamente gratuita, ma molte sono le spese, per l’acquisto di magie sempre nuove e sorprendenti, di palloncini, di tutte le altre attrezzature clown necessarie, e di libri per la biblioclown presente nella pediatria dell’ospedale di Vasto.

Sono invitati , sabato 30 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, tutti gli appassionati del Basket, tutti gli appassionati delle bolle di sapone, dei clown, tutti i bambini della città, per giocare e divertirsi insieme e soprattutto per promuovere con un gesto di solidarietà, l’acquisto di uova di Pasqua, per regalare un sorriso ai piccoli e grandi pazienti di Vasto.

Rosaria Spagnuolo - presidente Ricoclaun Vasto Onlus