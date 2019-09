Il Vasto Sud approfitta del doppio turno casalingo e mette in cassa forte la seconda vittoria consecutiva di fila in casa. I biancorossi partono subito forte ma gli avversari mostrano una difesa forte ed impenetrabile. Al 25’ del primo tempo occorre un’azione corale di tutto il fronte d’attacco per battere l’estremo difensore ospite. Bomber Ortolano da pochi metri insacca.



Gli ospiti reagiscono e dopo una miracolosa parata di Mastronardi su punizione pareggiano il conto. La ripresa vede ancor di più la squadra di casa premere sull’acceleratore, ed al 50’ minuto Ortolano si procura un ineccepibile calcio di rigore, sul dischetto si presenta Lucci che insacca. La Virtus accusa il colpo e soccombe per la terza volta al 65’ quando da fuori area ancora Ortolano centra l’angolo basso.



Ad arrotondare il risultato è Acquarola che su una magistrale punizione da fuori piega le mani all’estremo difensore ospite. Il terzo tempo è una festa con tutte e due le squadre sedute a tavola a scherzare e recuperare le energie perse con fiumi di birra e pizza. Sabato la squadra di mister Francesco Paolo Acquarola dovrà disputare la difficile trasferta sul campo del forte Palena.

Formazione Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Salvatore, Potente, Carluccio, Palumbo, Acquarola M, , Sabatini, Pascuccio, Lucci, Ortolano. A disposizione: Ciccotosto, Capriati, Bruno. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno.

Classifica. Guardiagrele 38; S. Giovanni Tornareccio, Fara S. Martino 37; Palena 33; S. Liberata Frisa 29; Vasto Sud D’Adamo 28; Altino, Villa Scorciosa 22; Virtus Araba Fenice 18; Borgorosso 13; Fossacesia 10; Virtus Frentana 5; Delphinus 3.

www.vastosud.sistemacalcio.com