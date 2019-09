Sono nove gli atleti della società sansalvese Mille Sport che prenderanno parte ai campionati italiani giovanili invernali di nuoto che si terranno a Riccione dal 22 al 27 marzo p.v. Non è una novità per la Mille Sport la partecipazione a questo evento; ogni anno un cospicuo numero di atleti che si arricchisce sempre più riesce ad ottenere il pass conseguendo i tempi per la qualificazione nelle varie gare e manifestazioni regionali o interregionali.



Atleti bravissimi, preparati dal tecnico Lorenzo Galante, coadiuvato dagli allenatori Giorgio Petrella e Gianluca Cerri. A questa tornata di campionati parteciperanno meritatamente gli atleti:



Fabio Masci nei 200 e 400 metri stile libero oltre alla staffetta 4x100 e 4x200 stile libero.

Mirko Argentieri 50, 100 e 200 stile libero, 200misti e le staffette.

Ricci Nicola 50 dorso.

Di Crisci Antonio 50 e 200 rana.

Verini Alessio 50 delfino e 50 stile libero.

Pagano Riccardo 100 e 200 dorso.

Nanni Nicolas 100 delfino e 400 stile libero.

Vicoli Piera 100 delfino.

Ruggiero Federica 100 dorso e la staffetta 4x100 misti



Inoltre faranno parte della “spedizione” gli atleti

Checchia Alessia, Di Teodoro Maristella e Di Nardo Sofia per la staffetta femminile 4x100 misti,

Bosio Riccardo e Casciati Nicolò per le staffette maschili 4x100 e 4x200 stile libero.

A questi atleti ed ai loro tecnici va’ il più sentito in bocca al lupo dai dirigenti e dal presidente della società Gianmichele Fidelibus.