L’amministrazione comunale di San Salvo ha avviato un articolato percorso di innovazione tecnologica che comporterà una serie di benefici di indubbia e pratica utilità, per un Comune sempre più a misura di cittadino.



La prima novità riguarderà l’attivazione in un “pos virtuale” sul sito del Comune di San Salvo all’indirizzo www.comune.sansalvo.ch.it attraverso il quale si potrà effettuare il pagamento dei servizi a domanda individuale evitando così le fastidiose file e avendo nel contempo la possibilità di utilizzare meglio la propria giornata.



“Una risposta pratica – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che viene incontro alle tante richieste giunte in Comune da parte dei cittadini che usano sempre di più internet non solo per informarsi ma anche per effettuare acquisti o pagamenti utilizzando la moneta elettronica. Per chi non ha un computer in casa, ovviamente, si potrà effettuare i pagamenti con i sistemi tradizionali”.



Ma l’impegno più consistente del Comune di San Salvo è quello che passa attraverso la fibra ottica e la banda larga di cui si doterà la città attraverso un accordo che permetterà di usufruire della rete internet a velocità maggiore. Un grande impegno per l’amministrazione comunale che avverte non più rinviabile l’esigenza di rimuovere ogni ostacolo alla modernizzazione di San Salvo che non può non passare attraverso l’allargamento del numero di coloro che accedono a internet.



“Verranno predisposti dei monitor in alcuni punti della città – spiega ancora il sindaco – su cui far scorrere informazioni utili oltre all’attività svolta da questa amministrazione comunale che avverte l’esigenza di instaurare un filo diretto con tutti i cittadini per un accesso immediato e costante ai flussi di notizie”.