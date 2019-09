Si sono impegnati per una giornata intera. E alla fine i risultati sono arrivati. Sono tanti i laboratori che si svolgono durante il Festival della Scienza e coinvolgono gli studenti del Liceo Scientifico e non solo. Il laboratorio a cui hanno partecipato ieri i ragazzi del triennio ha portato dei risultati concreti che possono essere visti online. Al centro dell'attenzione c'era l'utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione ed in particolare lo strumento dei blog.

A curare il laboratorio sono stati Alessandro Vizzarri, docente dell'Università di Tor Vergata, Renato De Ficis, manager di Studioware ed Alessandro Del Bonifro, ingegnere informatico e web architect. I ragazzi coinvolti hanno mostrato molto interesse per quanto proposto, restando coinvolti dalle 9 alle 16. Prima si sono concentrati sulla parte teorica, poi sono passati all'azione e, divisi in gruppi di lavoro, hanno creato il proprio blog, che è stato messo online.

Al termine della giornata gli studenti hanno presentato i loro lavori alla dirigente e ai docenti. Il prossimo passo per loro sarà quello di continuare ad aggiornare i blog che hanno creato seguendo le loro passioni. Infatti le tematiche affrontate sono le più diverse tra loro. E, potenza della rete, dopo solo poche ore di vita già sono arrivati i primi lettori e apparsi i primi commenti. Ora starà alla loro costanza migliorare il blog nelle prossime settimane. Poi, i migliori, saranno premiati sabato mattina al termine del Festival della Scienza.

I blog realizzati dagli studenti

The Dope Show (clicca qui)

Kroatarantata (clicca qui)

En Voyage (clicca qui)

Al Femminile (clicca qui)

Another brick in the wall (clicca qui)

Dietro le quinte (clicca qui)

La notte prima degli esami (clicca qui)

Dal bianco e nero alle tre dimensioni (clicca qui)

L'intervista di Antonio Lezzoche, dell'Ufficio Stampa del Festival, a Renato De Ficis e Alessandro Vizzarri.