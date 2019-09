Instagram è certamente uno dei fenomeni del momento. Un'applicazione in rapida ascesa che si sta diffondendo attraverso le community. Il concetto è semplice. Si scatta una foto, la si modifica con effetti di ogni genere e la si manda in rete dove viene vista dalla propria cerchia o dalle community di cui si fa parte. Un'efficace strumento di promozione "dal basso", visto che le comunità regionali raccolgono migliaia di foto del territorio scattate dagli utenti. Come accade sempre più, da una dimensione di comunità virtuale si passa poi ad una comunità reale.

Ed è con questo spirito che si terrà il primo instameet, l'incontro offline di appassionati di fotografia "mobile", della communità Instagramers Abruzzo. L'appuntamento è per il 23 Marzo ore 15.30 a Pescara – Piazza Salotto. Da qui partirà la passeggiata fotografica che permetterà agli IGERS abruzzesi di conoscersi e condividere momenti fotografici e condividendo scatti sulla città di Pescara e sulle sue bellezze!

"La viralità delle immagini?! Infinita! Grazie ai tags ed al social sharing gli Instagramers raccontano il proprio territorio e lo promuovono (un ottimo tool per il marketing del turismo ?!) ..attraverso il proprio punto di vista, attraverso lenti ed occhi!"

Saranno presenti anche la Community Manager nazionale, Ilaria Barbotti, fondatrice di @igersitalia e i due community managers di @igers_Abruzzo, Francesca Tammarazio e Tebogo Shinki Bogatsu (@bombafire).

Instagramers Abruzzo è presente su

Facebook (clicca qui)

Twitter (clicca qui)

Instagram (clicca qui)

Pinterest (clicca qui)

Mail igersabruzzo@gmail.com