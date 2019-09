Vigili del fuoco e carabinieri stanno accertando le cause dell'incendio che stamani ha distrutto una vecchia baracca in via San Biagio, alla periferia ovest di Vasto. L'allarme è scattato attorno alle 7,45, ora in cui i residenti della zona, spaventati, hanno segnalato il rogo al 115.

"Nella rimessa in disuso, che si trova sul bordo della strada e appena dentro una recinzione, c'era del materiale edile", raccontano i pompieri che sono andati sul posto a spegnere le fiamme. E' un incendio sospetto. Le cause sono ancora ignote. I carabinieri stanno rintracciando la proprietaria per informarla dell'accaduto.