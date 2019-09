Marco Marra, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto. Sta franando il tratto nord di lungomare Cordella, vicino al Monumento alla Bagnante. E' vero che i Comuni non hanno soldi, ma come si può intervenire per affrontare questa emergenza?

"E' la classica coperta corta. Non ci sono soldi a sufficienza per fare tutto. Un progetto di ristrutturazione del lungomare nord esiste, ma serve una copertura economica. Bisogna scegliere quali sono le priorità. E' una scelta che compete al Consiglio comunale. Io posso solo prenderne atto".

Eppure c'è chi la sollecita a contrarre un mutuo per ottenere il finanziamento necessario.

"Ho letto le dichiarazioni di Corrado Sabatini. Ma se lui partecipasse alle riunioni di maggioranza, saprebbe che quest'anno il Comune di Vasto, per i vincoli imposti dal governo nazionale, può contrarre mutui per una cifra massima di 500mila euro, soldi che vogliamo spendere per fare il secondo lotto di via San Rocco, mentre i primi 400 metri li realizzeremo con i fondi già presenti in bilancio: 400mila euro. Fermarci ai primi 400 metri sarebbe troppo poco. Con l'unico mutuo possibile vogliamo dare continuità a quell'opera pubblica attesa da anni. Riguardo al lungomare, mi meraviglio del fatto che la Regione non abbia pubblicato nessun bando per il finanziamento di progetti riguardanti il turismo su tutto il territorio abruzzese e non solo nel Teramano. Mai avevamo visto una Giunta regionale così campanilista".

Quindi, fermo restando che non si farebbe in tempo per questa stagione balneare, il rifacimento del lungomare franato è un intervento che va rimandato a quando?

"Di certo non si farebbe in tempo per l'estate 2013. Io penso che l'immagine turistica della città debba avere la precedenza rispetto a un progetto come la videosorveglianza, che non sarebbe un deterrente contro gli atti di criminalità. E poi le telecamere mettono sotto controllo le strade principali, non la stradina del centro storico in cui vengono compiuti gli atti di vandalismo. Molto più utili possono essere, in questo senso, le telecamere installate dai commercianti. I fondi della videosorveglianza potrebbero essere destinati, invece, al rifacimento del lungomare. Viste le condizioni di degrado in cui versa attualmente, serviranno più dei 350mila euro preventivati qualche anno fa. Rinnovo l'invito rivolto alla maggioranza a riflettere sulle priorità, fermo restando che decide il Consiglio comunale e io ne prendo atto".