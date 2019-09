Oggi, con la solenne messa in piazza San Pietro, inizierà ufficialmente il pontificato di Papa Francesco. In questi primi giorni dopo la sua elezione, avvenuta mercoledì scorso, il Pontefice ha raccolto già i consensi del mondo cattolico e non, per il modo in cui si è posto nei confronti del mondo intero. La sera della sua elezione, dopo la fumata bianca, alle migliaia di fedeli che erano già a San Pietro, se ne sono aggiunte ancora altre. Tra tutte queste persone c'erano anche Valeria Palazzo e Giuditta Cardillo, due studentesse vastesi, che ci hanno raccontato le sensazioni provate in quel momento nella piazza che era il centro del mondo.

Quando avete deciso di andare a piazza San Pietro?

Ci siamo precipitate quando abbiamo saputo della fumata bianca, che però non abbiamo potuto vedere.

Cosa avete provato nello stare in mezzo a tutte quelle persone?

Eravamo emozionatissime, perchè consapevoli che stavamo vivendo un momento storico.

Che idea vi siete fatte del nuovo Papa Francesco?

Forse è troppo presto per avere un'idea, però ha dato subito l'impressione di poter sostituire degnamente la figura paterna che era venuta a mancare con le dimissioni di Benedetto XVI.

E del suo discorso cosa vi è sembrato?

Si vedeva che era emozionato, ma ha saputo parlare direttamente al cuore delle persone.

Vi era capitato già di vedere un Papa dal vivo?

Sì, eravamo state in piazza San Pietro con il gruppo scout Vasto 1 quando c'era Giovanni Paolo II.

Tornerete in piazza San Pietro?

Certamente, ma quando ci sarà meno ressa!

Vi piace Papa Francesco?

Ci ha colpite in modo positivo specialmente per la sua umiltà! Speriamo che ci aiuti in questo momento difficile e gli auguriamo che possa vivere un papato sereno!