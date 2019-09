La Scuola dell’Infanzia Il Girotondo, domenica 17 marzo, al Palazzetto dell’Istituto S. Gabriele a Vasto, ha organizzato per la seconda volta un torneo per la Festa del papà, con una simpatica coreografia tutti i bambini insieme ai papà hanno cantato e ballato. Questa piccola grande manifestazione è stata il risultato della positiva collaborazione tra la scuola e i genitori ed in particolare è stata resa possibile grazie all’impegno e alla volontà delle maestre che ogni giorno si occupano dei piccoli, un particolare grazie all’impegno dei mariti delle direttrici Luigi e Franco.



A conclusione della mattinata i genitori hanno ringraziato le insegnanti e le direttrici Adele e Imma per l’organizzazione della manifestazione a Daniela per le coreografie, ma un grazie particolare va a Fratel Dionigi ed Enzo per l’ospitalità e la splendida riuscita della festa. Quindi una bella mattinata, in cui i bambini si sono potuti divertire con le loro mamme ma in particolare con i loro papà, i veri protagonisti di questa festa, pronti a giocare, cantare ma soprattutto a trascorrere alcune ore in compagnia dei propri figli. Ai papà vincitori è stata consegnato una medaglia ricordo.

Dalla Scuola dell’Infanzia Il Girotondo un augurio a tutti i papà.

Vincitori del Torneo

1° Classificati Luigi M. – Mauro F.

2° Classificati Francesco M. – Alberto S.

3° Classificati Alessandro D. – Michele D.N.