Sabato 16 marzo, nel plesso del Liceo artistico Pantini-Pudente, è stata portata a compimento un nuova iniziativa del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna.

Infatti, è stato presentato il Service Nazionale Pluriennale denominato “Progetto Martina” rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole medie superiori ai quali i Lions hanno voluto dedicare un delicato passaggio: “parliamo di tumori, lezioni contro il silenzio”

Il progetto prende il nome da Martina una donna molto giovane colpita da tumore alla mammella.

Martina ha lasciato un testamento “i giovani vengano educati ad aver maggior cura della propria salute…certe malattie nei giovani hanno conseguenze pesanti”

Nell’anno scolastico 1999-2000 alcuni medici Lions di Padova cominciarono ad incontrare gli studenti delle scuole superiori per informarli sulle metodologie di lotta ai tumori.

L’accorato suggerimento di Martina, le testimonianze degli studenti e dei loro genitori, i risultati ottenuti hanno convinto i medici Lions e trasformare la buona esperienza padovana in un progetto nazionale pluriennale da attuare in modo coordinato a livello di ogni singolo Club. All’incontro di sabato larga ed attenta è stata la partecipazione degli studenti e degli insegnanti, che hanno seguito con grande interesse la qualificata esposizione del Dr Giandomenico Di Menna, oncologo presso l’Ospedale Civile di Ortona. Di spessore anche gli interventi della Dirigente dell’IIS “Pantini-Pudente”, Letizia Daniele sempre disponibile a collaborare con il Club, e della Referente del Plesso Rosanna Di Toro.

Come di consueto i lavori sono stati aperti dalla cerimoniere del Club Rosa Di Martino e dall’intervento del Presidente Luigi Marcello. Al termine della manifestazione a ciascun alunno è stato distribuito un questionario per una analisi valutativa dell’interesse riscontrato sul tema oggetto dell’incontro e per un approfondimento futuro con i ragazzi.

Impeccabile l’organizzazione curata dalle socie Lions Rosa Di Martino, Adriana Di Lanciano e Rossella Pilato.