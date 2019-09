“Ritengo importante e strategico – afferma il promotore della DMC ‘Oltre il Mare’ ing. Luciano De Nardellis - discutere e confrontarsi sul tema del turismo nel nostro territorio. Il volano economico e le potenziali prospettive che il turismo mette in moto può, anzi deve, diventare una risorsa importante per creare nuove opportunità di lavoro, nuove sinergie tra costa ed entroterra, innescando un circolo virtuoso capace di ridare vita alle nostre culture, alle nostre tradizioni e al nostro meraviglioso territorio. Gli operatori devono lavorare insieme alle Istituzioni, per realizzare un progetto ambizioso basato su un nuovo modello di sviluppo turistico”.



Per questo, invito sia i soci della nuova DMC ‘Oltre il Mare’ che gli operatori tutti a partecipare al momento formativo in programma martedì 19 marzo presso Gulliver Center: per l’occasione avremo l’onore di ascoltare uno dei massimi esperti di Destinazione turistica Joseph Ejarque, Destination Manager & Marketing - Four Tourism. “La DMC ‘Oltre il Mare’ – conclude De Nardellis - è pronta ad iniziare la sua avventura: il giorno 20 marzo tutti coloro che hanno aderito costituiranno la Società Consortile in modo da presentare il progetto alla Regione Abruzzo”.

Il comunicato del Comune di San Salvo. L’associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello, nel corso dell’assemblea dei soci, ha deliberato il proprio ingresso nella compagine sociale della costituenda società consortile “Oltre il Mare” con il conseguente trasferimento nel patrimonio sociale della stessa della propria disponibilità dei beni materiali e immateriali. A sua volta il Comune di San Salvo, con proprio atto di Giunta, ha aderito alla nuova iniziativa tesa a valorizzare ancor più, con l’apporto della componente privata, il turismo in un territorio dalle specifiche peculiarità.



Valorizzare l’immagine turistica della Città di San Salvo e nel contempo favorire la conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale. In sintesi è l’impegno sostenuto con forza dalla Giunta municipale che ha adottato lo schema di contratto di comodato tra il Comune di San Salvo e la società consortile Trigno Sinello per la concessione dei beni materiali e immateriali per la creazione e il potenziamento di strutture per la fruizione dei luoghi nel Medio Vastese che ora vengono trasferiti a “Oltre il Mare”. Valorizzazione delle risorse e miglioramento dell’accoglienza turistica è la “missione” del Comune di San Salvo nella certezza che se ognuno fa la propria parte si possa fare crescere i flussi di arrivi nella nostra città



“San Salvo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – non è solo industria e agricoltura. Crediamo fermamente nel turismo come una delle risorse economiche più importanti per la nostra città e in questo settore investiremo risorse umane e finanziarie”. Per il primo cittadino è indispensabile l’accordo con la componente privata che deve a sua volta credere nel pubblico. “Le due parti devono incontrarsi e dialogare, anche nel turismo – conclude il sindaco – e il paso in avanti fatto con la nuova società consortile va proprio in tal senso







Di seguito il programma dell'incontro di oggi.



Incontro di presentazione



DESTINATION MANAGEMENT COMPANY “OLTRE IL MARE”





UN TERRITORIO PER UN PROGETTO DI SVILUPPO TURISTICO

DINAMICO E VINCENTE

· Le esigenze del nuovo mercato turistico e il ruolo della DMC nella creazione e nella gestione di un piano di sviluppo turistico partecipato e della sua promocommercializzazione.

· Da territorio frammentato a Destinazione/Prodotto che si pone sul mercato internazionale con una proposta integrata ampia, competitiva e dinamica in linea con la domanda generata dal mercato.

· Dal concetto di sistema e rete alla creazione di una strategia di comunicazione attraverso il Web e Social media marketing.

· Ruolo delle moderne tecnologie nella creazione e gestione di un sistema turistico competitivo.





SALUTI DI INTRODUZIONE:

SINDACO di VASTO: Avv. LUCIANO LA PENNA

SINDACO di SAN SALVO: Avv. TIZIANA MAGNACCA



RELATORI:

JOSEPH EJARQUE: DESTINATION MANAGER & MARKETING - FOUR TOURISM

PAOLO BORROI: DESTINATION MARKETER & PROJECT MANAGER-PMI-FERATEL

PROF. ANTONIO MINGUZZI: DIR, CENTRO STUDI SUI SISTEMI TURISTICI UNIMOL

MARCELLO SQUICCIARINI: COORDINATORE POLO “ABRUZZO INNOVATUR”

MICHELE PERROZZI: COORDINATORE DI PROGETTO DMC “OLTRE IL MARE”





MODERATORE

ING. LUCIANO DE NARDELLIS: COMITATO PROMOTORE D.M.C. “OLTRE IL MARE”



PRESSO GULLIVER CENTER – VIA INCORONATA, 157/B – VASTO

MARTEDI 19/03/2013 ore 15:30