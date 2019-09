Non c'è festa di San Giuseppe che si rispetti senza le tradizionali zeppole. La tradizione le vuole fritte, ma c'è anche la variante "più leggera" con la cottura al forno. Farcite con la crema e la classica amarena, negli ultimi anni anche le zeppole sono state oggetto di elaborazione da parte delle pasticcerie, per soddisfare i gusti di tutti i clienti. In questa giornata vi proponiamo la ricetta che Rosanna Di Michele, ambasciatrice della cucina abruzzese a New York, ha utilizzato per preparare le sue zeppole. C'è anche la versione in inglese, nel blog che cura per il sito i-Italy (clicca qui).

Ingredienti per 20 Zeppole:

Acqua fredda (500cc)

Margarina o Burro (125gr)

Farina di grano tenero (250gr)

Lievito Angelo (1/2 bustina)

Uova 6

Pizzico di sale



Ingredienti per la crema:

Latte (500cc)

Tuorli d'uovo (3)

Zucchero (100gr)

Farina di grano tenero(50gr)

Vanillina (1/2 bustina)

Procedimento per Zeppole:

Versare in un tegame l'acqua, il sale e la margarina ( o burro ).

Portare ad ebollizione, aggiungere la farina e il lievito a pioggia.

Girare con un cucchiaio di legno fino a raggiungimento di un composto a forma rotonda (come una palla).

Lasciare riposare il composto in una terrina per 10 minuti.

Aggiungere le uova (2 per volta) e lavorare con lo sbattitore elettrico (con fruste a spirali) per circa 10 minuti.

Preparare una teglia da forno, stendere la carta forno.

Munirsi di sacco per pasticceri con beccuccio e formare degli anelli uno sopra l'altro direttamente sulla teglia.

Adagiare nel forno (e' molto importante che il forno sia caldo) per 25 minuti a 180 gradi.



Procedimento per la crema: