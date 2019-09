A un certo punto, sono rimasti con una sola mazzetta di banconote. Mancavano ancora quattro domande su otto complessive. Eppure, quel blocchetto di soldi sono riusciti a portarselo a casa. Bottino: 25mila euro. Non hanno sbancato The Money Drop, né si sono avvicinati al jackpot da un milione di euro ma, a differenza di decine di altri partecipanti, sono riusciti ad arrivare fino in fondo alla puntata di stasera del quiz condotto da Gerry Scotti nel preserale di Canale 5.

Gaetano Adinolfi e Sabrina Angelini tornano a San Salvo con 25mila euro in tasca. Non è poco. La loro performance nello studio rosso e azzurro di Mediaset è iniziata alle 19,02, dopo la prima pausa pubblicitaria. Erano stati preceduti da una concorrente che aveva perso tutto alla prima domanda.

Coppia affiatata - Simpatici, spigliati e affiatati, i due ballerini sansalvesi non si sono persi d'animo quando, a metà del gioco, sono rimasti con una sola delle 40 mazzette di denaro che costituivano il montepremi iniziale da preservare dalle insidiose botole delle risposte errate.

Poi, quando ormai non si potevano più permettere il lusso di sbagliare, hanno infilato quattro risposte esatte di fila: due di geografia (hanno indovinato che in Emilia Romagna esiste un paese denominato Medicina e che in Svizzera la maggioranza dei cantoni adotta la lingua tedesca), una di sport (hanno capito che era Lionel Messi il campione di calcio affetto nell'infanzia da una forma di nanismo da cui è guarito brillantemente) e, infine, hanno azzeccato anche l'ottavo quesito, intuendo le statistiche sulla durata delle telefonate (ormai in Italia le chiamate più lunghe si fanno al cellulare e non al telefono fisso: il sorpasso è certifcato dai dati Istat sulle ore complessive). E così hanno potuto abbracciarsi e festeggiare insieme a Gerry.

"Ho mandato un email cinque mesi fa e siamo stati scelti per la nostra storia di ballerini", dice Gaetano.