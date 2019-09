Importante corso di formazione per 10 volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto. Gli uomini coordinati da Eustachio Frangione hanno iniziato ieri il corso con i responsabili del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, per conseguire la qualifica di "addetto antincendio" per le attività a rischio di incendio elevato. Il corso si divide in una parte teorica ed una pratica, con un'esercitazione in cui verranno accertate le competenze degli uomini della protezione civile vastese.

Durante la scorsa stagione estiva, la prima da quando si sono costituiti ufficialmente come gruppo comunale, i volontari vastesi hanno collaborato molto spesso con i Vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dll'Asilo nello spegnimento degli incendi.

Con le nuove capacità acquisite si potrà contare su di loro in tante situazioni che, putroppo, ogni estate caratterizzano negativamente il territorio.