La formazione Juniores del Vasto Marina supera senza troppi problemi l'Acqua&Sapone allenata da Giuseppe Naccarella. Finisce 4-0 per i ragazzi di Antonaci che proseguono la rincorsa al Casalincontrada che contro il Vis Ripa pareggia 2-2 e adesso è a solo un punto di distanza.



La partita. Il Vasto Marina scende in campo con Piermattei e Galiè centrali di difesa, D'Alessandro e Racciatti sono i terzini, in mezzo al campo con Stivaletta c'è Iammarino, in avanti Luciano, Riella e Travaglini a supporto di Cesario. Giusto il tempo di iniziare e i padroni di casa passano in vantaggio al 9' con Piermattei che servito dalla destra da Travaglini insacca di testa. Al 12' Riella prova a raddoppiare ma il suo tiro dalla distanza, che è ormai la specialità della casa, viene intercettato da Grilli.



Al 18' è ancora Riella a farsi notare, avanza sulla sinistra e mette in mezzo, ma Luciano scivola e non riesce a colpire. Al 20' Riella batte il corner, Stivaletta colpisce di testa e sigla il raddoppio. Al 24' Cilli interviene su un tiro di Luciano e manda fuori. Gli ospiti si vedono al 27' quando la punizione di Girosante finisce sul fondo, un minuto dopo la conclusione di Fall viene bloccata da Benedetti. Al 34' il Vasto Marina segna il terzo gol, dalla destra Cesario crossa in area dove Piermattei mette dentro di nuovo.

Nel secondo tempo gli ospiti sono più vivaci e ci provano al 53' con Ciuffreda e al 63' con Pesce, ma in entrambi i casi Benedetti para, mentre al 66' il tio di Fall colpisce la base del palo. Al 73' punizione di Travaglini, la parabola è insidiosa, ma il portiere ospite Grilli è attento. Al 75' sugli sviluppi di un calcio di punizione Travaglini realizza la rete del 4-0.







A fine gara il tecnico Roberto Antonaci commenta la gara e parla degli obiettivi della squadra: "Oggi è andata bene, abbiamo vinto, il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, siamo i dententori del titolo, ma se non dovesse succedere non sarebbe un dramma, andrebbe bene lo stesso. Per la situazione nella quale ci troviamo abbiamo fatto tantissimo, siamo contati, non è facile, anche se ovviamente ci proveremo fino alla fine perchè è possibile". Nel frattempo questi ragazzi rappresentano un'ottima base con cui programmare il futuro. "Certamente, alcuni di loro già giocano con frequenza in prima squadra e sarà così anche il prossimo anno, questa esperienza gli servirà".

Tabellino

Vasto Marina-Acqua&Sapone 4-0 (3-0)



Marcatori: 9' Piermattei (V), 20' Stivaletta (V), 34' Piermattei (V), 75' Travaglini (V)

Vasto Marina: Benedetti S., Iammarino, Racciatti, Stivaletta, Piermattei, D'Alessandro, Travaglini, Galiè, Cesario, Luciano, Riella. A disposizione Ercolano, Serafini. Allenatore Roberto Antonaci

Acqua&Sapone: Grilli, Cilli, Sticca, Giangulano (56' Pesce), Travaglini, Petrocci, Fall, Di Febo, Andrenacci (56' Maiorani), Girosante, Ciuffreda. Allenatore Giuseppe Naccarella

Arbitro: Marco Coscia di Lanciano