Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “Ridolfi” di Scerni, hanno avuto luogo l’incontro con la Compagnia dei Carabinieri di Atessa e la prima edizione del Campionato di Potatura della vite, due iniziative che confermano il costante impegno della nostra scuola nei confronti dei giovani.

L’incontro con i Carabinieri si è tenuto il 15/03/2013 nell’ambito del progetto “Formazione della cultura della Legalità”: il comandante Massimo Di Lena e la sua equipe hanno affrontato con gli studenti i temi della legalità, in riferimento anche alle dipendenze, alle violenze e ai rischi della Rete, testimoniando l’impegno delle forze dell’ordine nell’educare i giovani alla salute e al rispetto delle libertà individuali.

Nel Campionato di Potatura, inaugurato il 5/03/2013 e riservato agli studenti della classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, organizzati in gruppi di quattro elementi, che dovevano operare su 10 viti allevate a Guyot di 10 anni e 5 a tendone in un tempo massimo di un’ora, una giuria formata da tre esperti del comparto ha attribuito la vittoria a quattro studenti della classe 4B (Cacciavillani Ilenia, Molisani Domenico, Rucci Nicolò e Tinaro Valentino), ai quali saranno consegnati premi multimediali per un valore di € 200, in occasione della Festa di Primavera del 21/03/2013; al secondo posto si è classificato un gruppo di studenti della classe 5 A. “L’iniziativa si propone di valorizzare e migliorare le capacità professionali degli studenti e di contribuire al perfezionamento della produzione vitivinicola” (Prof. Michele Di Candilo, promotore dell’iniziativa).

Nei prossimi giorni sono previsti altri due importanti eventi sui temi dell’ambiente: