La Vastese Juniores perde 6-2 a Lanciano contro la Spal. Il primo tempo si è chiuso sul 3-2 per i padroni di casa, in gol per i biancorossi D'Alessandro e Angelo Finamore. Sul 4-2 la Vastese ha tentato il tutto per tutto, ma non è riuscita a fare nulla di meglio contro una Spal che ha usufruito di molti ragazzi della prima squadra e questo si é sentito.

Per la Vastese è stata la peggiore prestazione della stagione, ma la notizia positiva è che il Fossacesia che ha perso ad Ortona contro lo Sporting, sul campo dove i biancorossi hanno vinto 3-1 e per adesso nonostante la confitta la squadra di Stivaletta resta al comando a tre punti di distanza dai rivali che però hanno una partita in meno.



Sabato è in programma un delicatissimo scontro contro il S.Anna Chieti, la Vastese vuole fare punti per riprendere la marcia verso la conquista del campionato.

Formazione Vastese Juniores: Delle Donne, Chiari, D'Adamo, Maia, Savino, La Guardia, Ayoub, D'Alessandro, Finamore A., Di Laudo, Antonino. A disposizione Schiavone, Altieri, Morrone, Ierbs, Piras.