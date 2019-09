Un 35enne di San Salvo, ieri sera, è stato tratto in arresto dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di 215 grammi di eroina. L’uomo è stato fermato dai militari della Stazione di San Salvo nei pressi del garage della sua abitazione dove aveva dato appuntamento ad un tossicodipendente. Lo stupefacente recuperato, in parte già suddiviso in dosi e pronto per la vendita, era stato occultato dietro un armadio, all’interno del garage. Diverse erano state, negli ultimi tempi, le segnalazioni pervenute ai Carabinieri della locale Stazione da parte dei residenti della zona che, sempre più spesso, avevano notato lo strano andirivieni di tossicodipendenti nei pressi del garage dell’uomo. Quando i Carabinieri sono intervenuti il 35enne era in compagnia di un cliente che però, alla vista degli uomini dell’Arma è riuscito a fuggire. Nel tentativo di farla franca l’arrestato ha gettato lo stupefacente dietro un armadio ma ciò non è servito a nulla. Nei suoi confronti infatti, sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato associato al carcere di Vasto.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti