Una signora di 86 anni è stata soccorsa nei giorni scorsi dalla polizia municipale di San Salvo in un’abitazione nel centro cittadino. Da tre giorni i vicini di casa non avevano più notizie dell’anziana ed hanno allertato il comando vigili che subito inviato una pattuglia sul posto.

Gli agenti, dopo aver ripetutamente e inutilmente bussato alla porta, sono riusciti a sentire la flebile richiesta d’aiuto della 86enne. Intuendo che non aveva la possibilità di aprire la porta, gli agenti hanno deciso di intervenire forzando prima il cancello e poi l’ingresso sul retro utilizzando scalpello e martello. Una volta entrati nell’abitazione hanno rinvenuto la donna seduta a terra in condizioni precarie di salute e in stato confusionale. Gli agenti dopo aver prestato le prime cure hanno allertato il servizio sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare l’86enne all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per le cure del caso.

Il caso è stato seguito dal personale dei Servizi sociali del Comune di San Salvo che ha già predisposto il trasferimento con ricovero in una struttura opportunamente attrezzata e specializzata per il trattamento delle lungodegenze in un comune della Val di Sangro.

(Comune di San Salvo - Ufficio stampa)