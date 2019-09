"Fortunatamente, ha solo una ferita alla fronte. Sono qui con lei al pronto soccorso. Non è nulla di grave", racconta alle 11.15 di oggi a ZonaLocale.it Letizia Daniele, preside dell'Istituto superiore Pantini-Pudente di Vasto.

Il vento fortissimo di stamani sta causando problemi a non finire. Attimi di paura all'ingresso del Liceo artistico di Via Conti Ricci, dove una studentessa del Liceo delle scienze umane è rimasta ferita alla testa dalla porta a vetri spalancata da una raffica violenta. "Gli studenti vengono qui a fare educazione fisica, servendosi di una stradina realizzata di recente per mettere in comunicazione il Liceo classico con l'artistico", spiega la professoressa Daniele. "La ragazza, che frequenta la classe 3^ del Liceo delle scienze umane, stava uscendo quando, a causa del vento, la porta a vetri l'ha colpita. Fortunatamente, ha solo una ferita alla fronte, non è nulla di grave. Sono qui con lei al pronto soccorso. E' tranquilla".

Un'ambulanza del 118 è intervenuta attorno alle 10,45 anche all'Istituto superiore Palizzi, in via Conti Ricci. "Si è trattato di un malore di una ragazza", racconta il dirigente scolastico, Gaetano Fuiano.