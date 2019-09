Il forte vento che caratterizza questa giornata sta creando non pochi disagi in città. Tanti alberi con i rami spezzati, motorino a terra davanti alle scuole e tanti altri problemi. Vigili del fuoco in azione da questa mattina per risolvere i problemi che vengono a crearsi. La situazione che ha creato maggiore apprensione è quella di via Tobruk. Da un palazzo del complesso Ciancaglini, di fianco al grattacielo San Michele, si è staccata la guaina del tetto, che è rimasta pericolosamente sospesa dal cornicione. Un analogo episodio si era già verificato tempo fa.

La Polizia Municipale, intervenuta sul posto, ha recintato la zona, per impedire il passaggio e richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Questi sono saliti su tetto e, dopo essersi imbracati, hanno rimosso la guaina pericolante.