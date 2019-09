Il vento fortissimo che spazza da ore il litorale sta causando pericoli a non finire sulle strade di Vasto. I centralini di vigili del fuoco e forze dell'ordine sono roventi. In via Incoronata le raffiche hanno abbattuto un palo della pubblica illuminazione, che si è schiantato sull'asfalto. Gli addetti di Enel Sole lo hanno rimosso l'insidia e il conseguente rischio incidenti.

Ma sono ore in cui le telefonate d'emergenza si susseguono e gli interventi si accavallano. In viale Perth (il tratto meridionale della circonvallazione Istoniense) si è spaccata ed è finita a terra una cabina semaforica vecchia e già pericolante.

Polizia municipale e vigili del fuoco si sono precipitati in contrada San Lorenzo e in via Tramontana per rimuovere gli alberi caduti sulle strade e mettere in sicurezza la circolazione. Ma la giornata si preannuncia ancora lunga.