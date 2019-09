Traffico tra nord e sud Italia bloccato sulla statale 16 nel primo pomeriggio di oggi, all'orario di punta in cui i lavoratori escono da fabbriche e uffici. La causa, ancora una volta, è la tempesta di vento che si è abbattuta fin dalle prime ore della giornata sulla costa vastese e la cui intensità è andata via via calando solo dopo le 15.

Alle 13,30 automobilisti e camionisti in transito sull'arteria adriatica hanno telefonato al 115. Erano rimasti bloccati a Casalbordino, nei pressi del camping Santo Stefano. Al chilometro 498 le folate avevano fatto schiantare al suolo un pino alto oltre 10 metri. Per una trentina di minuti traffico paralizzato sulla statale 16, poi la riapertura di una sola corsia grazie a un bypass realizzato dall'Anas con un escavatore nelle campagne vicine per aggirare l'ostacolo e consentire la circolazione in senso unico alternato.

Intanto i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto con le motoseghe hanno fatto a pezzi il grosso tronco. L'intera carreggiata è stata liberata attorno alle 15.