Il Venerdì antecedente alla settimana santa si rinnova nella Città del Vasto la solenne Festa liturgica della Sacra Spina, presieduta da una “Quintena” in preparazione alla Festa, con una catechesi “Patì sotto Ponzio Pilato”. Cinque sacerdoti dettano la loro riflessione sulla Passione di Gesù Cristo. La Santa Messa delle ore 18, il giorno della Festa, vede la partecipazione di varie confraternite della nostra Diocesi, grazie al lavoro e reciproco scambio di esperienze attuato dalla nostra confraternita in sinergia con le altre ospitate.

La solenne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo diocesano Bruno Forte, con la presenza di vari sacerdoti, vede la chiesa di S. Maria Maggiore gremita di gente desiderosa di venerare la Sacra Reliquia alla presenza di autorità civili e militari. La Spina, simbolo delle sofferenze di Cristo, è invocata nelle preghiere anche dalla numerosa partecipazione dei sofferenti e personale dell’Unitalsi. La cerimonia liturgica è trasmessa in televisione in tutta Europa e oltre, grazie all’emittente TRSP canale 886 del digitale terrestre, che ha inviato via etere anche la “Quintena”.

Degna conclusione del sacro rito è la processione, sotto il baldacchino eretto dai confratelli della Confraternita Sacra Spina e Gonfalone e scortato da militari in alta uniforme, la Sacra Spina è portata dall’Arcivescovo che percorre un nuovo percorso rispetto agli altri anni nella nostra città. La partecipazione è molto numerosa, popolo, confraternite, chierichetti e sacerdoti che accompagnano la Reliquia, e in alcune famiglie vi è ancora l’antica tradizione di stendere alle finestre e ai balconi le coperte più belle che si hanno e illuminare la strada con lampade, il tutto in onore di questo “Segno della Passione di Cristo” che conserviamo gelosamente a Vasto.

Al rientro in chiesa s’intona l’antico canto dell’Ave Spina che esprime con le parole e la musica tutta la drammaticità della passione di Cristo, inflitta anche dalla Corona di Spine, ma altresì la speranza “di contemplare nel suo Regno celeste (di Gesù) la corona della sua gloria e la maestà del Re eterno per sempre”. La Benedizione con la Sacra Spina conclude questo giorno speciale per Vasto e che ci introduce ai riti della Settimana Santa.

Massimo Stivaletta - priore della confraternita della Sancra Spina e del Gonfalone